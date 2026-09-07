Αρβανίτης για AfD: «Η ευθύνη βαραίνει Μερτς, Φον ντερ Λάιεν και την ευρωπαϊκή Δεξιά»

Ευθύνες στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συνολικά στη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης αποδίδει ο Κώστας Αρβανίτης για τη νίκη του AfD στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι πολιτικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής Δεξιάς υιοθέτησαν την ατζέντα της Ακροδεξιάς και συνεργάστηκαν μαζί της.

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Η AfD επικράτησε καθαρά στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοβαρούς πολιτικούς κλυδωνισμούς στη Γερμανία και εντείνοντας την πίεση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύονται από την εκλογική Αρχή της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο»

«Η ευθύνη για τη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ βαρύνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης σε ανακοίνωσή του.

Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις «υποτάχθηκαν στις επιταγές της Ακροδεξιάς, υιοθέτησαν ανεύθυνα την ατζέντα της, συνεργάστηκαν μαζί της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παραδίδουν σταδιακά τους Γερμανούς στους φασίστες».

Η προειδοποίηση για τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί ότι αντίστοιχα εκλογικά αποτελέσματα ενδέχεται να καταγραφούν σύντομα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Όταν οι πολιτικές δυνάμεις του λεγόμενου κέντρου φλερτάρουν με αυτές τις αντιλήψεις, υιοθετώντας τη ρητορική των δύο άκρων και αναζητώντας κοινό, κινδυνεύουν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και στη Γαλλία και αλλού σύντομα», αναφέρει.

«Η ανισότητα και η ανασφάλεια τροφοδοτούν την Ακροδεξιά»

Σύμφωνα με τον Κώστα Αρβανίτη, η ενίσχυση της Ακροδεξιάς συνδέεται με την οικονομική ανισότητα, την κοινωνική ανασφάλεια και τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας.

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«Η οικονομική ανισότητα και η ανασφάλεια, η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και η προετοιμασία για πόλεμο απέναντι στον κατασκευασμένο εχθρό, το μίσος για τον διαφορετικό, φτωχό και αδύναμο άνθρωπο τροφοδοτούν την άνοδο της Ακροδεξιάς», επισημαίνει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η ακραία Δεξιά και οι φασίστες δεν αμφισβητούν το σύστημα, είναι η εμπροσθοφυλακή του».

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η νίκη του AfD καθιστά αναγκαία την άμεση ενίσχυση της μάχης κατά των νεοναζί, τονίζοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι προστατευμένη από τη Δεξιά».

«Η μάχη θα κερδηθεί με πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο»

Ο Κώστας Αρβανίτης καταλήγει υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς προϋποθέτει πολιτικές που θα περιορίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

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«Η μάχη θα κερδηθεί μόνο με πολιτικές που θα αλλάξουν το αποτυχημένο σύστημα. Με πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Για τον σοσιαλισμό», σημειώνει.

Όπως προσθέτει, η Αριστερά οφείλει να δώσει στους πολίτες προοπτική για αξιοπρεπή ζωή, με προσιτή στέγη και σταθερές, δίκαιες αμοιβές.

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«Αυτή είναι η μάχη της Αριστεράς και αυτή η μάχη θα κερδηθεί και πάλι», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.