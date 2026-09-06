LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξή μας

Στο πακέτο οικονομικών μέτρων, στην ακρίβεια αλλά και στο ενδεχόμενο η χώρα να μην αποκτήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε αρχικά να απαντήσει εάν οι εξαγγελίες του επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που δοκιμάζονται ή εάν αποτελούν ένα προεκλογικό πακέτο παροχών.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η χώρα έχει σήμερα τη δυνατότητα να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος της αναπτυξιακής της απόδοσης, επειδή η πορεία της οικονομίας δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο.

«Μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες»

«Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες πρόγραμμα στήριξης και μέρισμα ανάπτυξης, επειδή η απόδοση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση αποκατέστησε τη δημοσιονομική συνέπεια, ενίσχυσε την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και πέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιούργησε πρόσθετα έσοδα, τα οποία μπορούν να επιστρέψουν στους πολίτες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων που παρουσίασε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ «αυστηρά κοστολογημένο», επισημαίνοντας ότι κινείται εξ ολοκλήρου εντός των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν θα ξεφύγουμε ούτε ένα ευρώ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

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«Το πλαίσιο στήριξης που εξήγγειλα είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεφύγει «ούτε ένα ευρώ» από τους συμφωνημένους στόχους, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα.

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Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να απορρίψει την κριτική περί προεκλογικού πακέτου, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν βασίζονται σε δανεισμό ή σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αλλά στα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Η παραδοχή για την ακρίβεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε, πάντως, ότι καμία δέσμη μέτρων δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά την ακρίβεια που πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

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Όπως είπε, δεν έχει την αυταπάτη ότι ένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να εξαλείψει πλήρως τις συνέπειες των αυξημένων τιμών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι συγκεκριμένες, κοστολογημένες και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η κυβέρνηση.

Κατά τον πρωθυπουργό, οι πολίτες δεν θα πρέπει να έχουν αμφιβολία για το εάν το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, καθώς όλες οι παρεμβάσεις έχουν ενταχθεί στον κυβερνητικό και δημοσιονομικό σχεδιασμό.

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Τόνισε επίσης ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στήριξης για πολλές κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην επιστροφή μέρους της ανάπτυξης στην κοινωνία.

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε τι θα πράξει την επομένη των εκλογών, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένες για τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικά «παζάρια».

Συνέδεσε, μάλιστα, την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027.

«Η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μία πολύ σημαντική ευθύνη, και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι σέβεται την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, αλλά έχει την υποχρέωση να εξηγήσει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης σε μία δύσκολη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία.

Τι είπε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απουσία μιας ορατής εναλλακτικής κυβέρνησης συνεργασίας δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στις αποφάσεις άλλων κομμάτων.

Όπως είπε, πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει ακόμη και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ, καλώντας τους δημοσιογράφους να απευθύνουν σε αυτές τα σχετικά ερωτήματα.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι πριν από τις εκλογές του 2023 καμία δημοσκόπηση δεν κατέγραφε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το 35% ή το 36%, ενώ τελικά το κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό 41%.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς την «τη μόνη πολιτική λύση» που μπορεί, κατά την άποψή του, να εξασφαλίσει σταθερή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών.

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα για μισθούς, συντάξεις, φόρους και κατοικία – Οι 7 δεσμεύσεις και τα 10 «άλματα»

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φορολογία, στέγαση και δημογραφικό παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ ανέρχεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 και σε 3,5 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και τις χαρακτήρισε «μέρισμα ανάπτυξης για όλους».

Παράλληλα, ανέλαβε επτά δεσμεύσεις για μια τρίτη κυβερνητική τετραετία και παρουσίασε τα δέκα «άλματα» έως το 2031, μέσα από τη νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Τα μέτρα με μια ματιά

Στον πυρήνα του κυβερνητικού πακέτου περιλαμβάνονται:

Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και τρίτεκνους

Νέος «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε περισσότερους μικρούς οικισμούς

Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ και της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρου

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση των τεκμηρίων για όσους θεωρούνται συνεπείς φορολογικά.

Προβλέπεται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Το μέτρο θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται:

Μείωση των τεκμηρίων κατά 50% για επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, από 55% σήμερα, για το φορολογικό έτος 2027

Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 2.534 ευρώ.

Επιχειρήσεις: Σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2028, μέχρι αυτή να υποχωρήσει στο 50% από 80% που βρίσκεται σήμερα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, επίσης, τη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Από το συνολικό ποσό:

1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δανειοδοτικά εργαλεία

400 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων

Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται στην περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί πλήρως το 2029.

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ετήσια ενίσχυση

Η μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, καθώς, σύμφωνα με την εξαγγελία, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ιδιωτικός τομέας: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί σταδιακά στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Με την προσμέτρηση των τριετιών, θα μπορεί να φτάνει τα 1.300 ευρώ.

Από τον Απρίλιο του 2027 θα μειωθούν κατά επιπλέον 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, ένας νέος εργαζόμενος με βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028.

Εργαζόμενος με τρεις τριετίες και σημερινό καθαρό μισθό 959 ευρώ εκτιμάται ότι θα φτάσει σε καθαρές αποδοχές 1.055 ευρώ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ανακοινώθηκε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.

Προβλέπονται ακόμη νέες αυξήσεις στις αποδοχές τους, συνολικού ύψους έως 80 ευρώ μικτά τον μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, λόγω της σύνδεσης των εισαγωγικών μισθών του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό.

Στο παράδειγμα που δόθηκε, υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα έχει συνολικό πρόσθετο όφελος 964 ευρώ στη διετία 2027-2028.

Αγρότες: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Για τους επαγγελματίες αγρότες εξαγγέλθηκε μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ, με ισχύ από το φορολογικό έτος 2026.

Το ελάχιστο αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.

Με βάση τα παραδείγματα της κυβέρνησης:

Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει μηδενική επιβάρυνση

Αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 2.183 ευρώ, αντί 5.083 ευρώ

Δημογραφικό: «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»

Στο πεδίο της κοινωνικής και δημογραφικής πολιτικής δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο οποίος θα αφορά παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των δύο ετών.

Το κράτος θα καταθέτει στον λογαριασμό ισόποση εισφορά με εκείνη των γονέων, με ανώτατο ποσό τα 1.200 ευρώ ετησίως. Το όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, το ποσό στον αποταμιευτικό λογαριασμό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 έτη.

Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και αναπηρικά επιδόματα

Για τις τρίτεκνες οικογένειες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027.

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί. Το μέτρο αφορά γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026.

Έτσι, το επίδομα για το τέταρτο παιδί αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ και για το πέμπτο παιδί σε 5.500 ευρώ.

Από το 2027 προβλέπεται, επίσης, η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Το μέτρο αφορά 218.000 πολίτες, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται στα 220 ευρώ.

Στεγαστικό: Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Σημαντικό μέρος των εξαγγελιών αφορά το στεγαστικό πρόβλημα, με τη δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν:

Αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικίας από 3% σε 15% για αγοραστές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από το 2027

Διεύρυνση του αντίστοιχου ορίου στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία

Στον σχεδιασμό για την προσιτή κατοικία περιλαμβάνονται ακόμη 20.000 νέα ή ανακαινισμένα σπίτια, 8.500 πρόσθετες φοιτητικές κλίνες, 10.000 επιπλέον δικαιούχοι προγραμμάτων πρώτης κατοικίας και 2.000 νέα διαμερίσματα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ρεύμα: Μείωση τιμών και χρεώσεων ΥΚΩ

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο τη σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029.

Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται επίσης μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τήρησε τη «Συμφωνία Αλήθειας» που είχε παρουσιάσει πριν από οκτώ χρόνια και ανακοίνωσε μια νέα πολιτική συμφωνία με τους πολίτες, την οποία ονόμασε «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Όπως είπε, στόχος της είναι να υπηρετήσει το άλμα της Ελλάδας προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, μέσα από επτά κυβερνητικές δεσμεύσεις και δέκα μεγάλες μεταρρυθμιστικές κατευθύνσεις έως το 2031.

Τα 10 «άλματα» έως το 2031

1. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα

Πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ έως το 2031.

Η κυβέρνηση θέτει επίσης ως στόχο την ένταξη 300.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την καταγραφή νέου ρεκόρ επενδύσεων.

2. Κράτος κανόνων

Το δεύτερο «άλμα» αφορά τη δημιουργία ενός κράτους κανόνων, χωρίς προσωπικές διαμεσολαβήσεις και «παραθυράκια» συναλλαγών.

Κεντρικό εργαλείο για τις συγκεκριμένες αλλαγές θα αποτελέσει η επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Ταχύτερη και ποιοτικότερη Δικαιοσύνη

Στόχος είναι η Ελλάδα να βρεθεί ανάμεσα στις δέκα πρώτες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο Ψηφιακός Φάκελος Δικαστών, η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη των υποθέσεών τους, ο διπλασιασμός των εξωδικαστικών επιλύσεων και η επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη.

4. Νέο Σχολείο και Εθνικό Απολυτήριο

Στην Παιδεία προβλέπονται το «Νέο Σχολείο» και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως βασικής πύλης εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

5. Προσιτή κατοικία

Το πέμπτο «άλμα» αφορά την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Εκτός από τα νέα προγράμματα και τις φοιτητικές κατοικίες, προβλέπεται η δημιουργία φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα

Για τον πρωτογενή τομέα τίθεται ως στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο, αλλά και η ενίσχυση των εξαγωγών.

Προβλέπονται αναδασμοί, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, γεωργία ακριβείας, «έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια, συνεργατικά σχήματα και αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα

Το έβδομο «άλμα» συνδέεται με το Κτηματολόγιο, τις Πολεοδομίες, την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Για τη διαχείριση του νερού προβλέπεται ενοποίηση περίπου 700 διάσπαρτων φορέων εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικός σχεδιασμός έργων και ψηφιακή παρακολούθηση των απωλειών.

8. Δημόσια Διοίκηση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να συγκαταλέγεται στις καλύτερες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Προβλέπεται μεγαλύτερη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, περιορισμός της γραφειοκρατίας και χρήση νέων τεχνολογιών στην Υγεία, την Παιδεία, την παρακολούθηση των τιμών και την αστυνόμευση των δρόμων.

9. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους

Στο κοινωνικό κράτος προβλέπονται 50.000 επιπλέον δικαιούχοι vouchers για προσχολικές δομές και καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη:

Μακροχρόνια φροντίδα για 400.000 ηλικιωμένους

Δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους από το 2027 για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών

Διεύρυνση της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ για συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

10. Ισχυρή πατρίδα

Το τελευταίο «άλμα» αφορά την ολοκλήρωση, έως το 2030, του σχεδίου ενίσχυσης της άμυνας της χώρας.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα μαχητικά Rafale και F-35, οι φρεγάτες Belharra, η «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα εκλογικά διλήμματα και η επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός έθεσε και το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών, καλώντας τους πολίτες να κρίνουν ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της χώρας και την προστασία της μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις», χρησιμοποιώντας τη φράση: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Παράλληλα, απευθύνθηκε σε όσους σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την κάλπη για να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας ότι την επόμενη ημέρα μπορεί «να μην υπάρχει κάποιος για να το παραλάβει».

«Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.