Πηγές του υπ. Προστασίας του Πολίτη για Αβραμόπουλο: “Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών”

Διευκρινίσεις για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με το QatarGate, μετά από αίτημα των βελγικών αρχών έδωσαν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά τις δηλώσεις του πρώην υπουργού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πηγές «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».

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Διευκρινίζουν, επίσης, ότι «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

Όπως υπογραμμίζουν οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία», ξεκαθαρίζοντας ότι «η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη, 24 Ιουνίου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξή είχε πει, μεταξύ άλλων, για το ένταλμα σε βάρος του ότι «το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα».