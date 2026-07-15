Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου αγνοούμενου στον Θερμαϊκό (φωτογραφίες)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα του αγνοούμενου, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, στην περιοχή του Ναυαγίου της Επανομής.

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Στο σημείο επιχειρούν δύτες και σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ πραγματοποιούν έρευνες με τη χρήση drone και πεζοπόρο τμήμα κατά μήκος της ακτογραμμής, με τις έρευνες να εκτείνονται έως την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.