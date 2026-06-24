Αβραμόπουλος για το QatarGate: “Άκυρο το ένταλμα σύλληψης – Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα”

Τη δική του απάντηση για το ένταλμα σύλληψης που ασκήθηκε σε βάρος του από τις βελγικές Αρχές για την υπόθεση του QatarGate έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 24/6 στον ΣΚΑΪ, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε πως «πριν από 2,5 χρόνια προκλήθηκε το ίδιο ζήτημα. Μου έδωσε η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πράσινο φως να συμμετάσχω. Ρώτησα εάν μπορώ να πληρώνομαι. Συμμετείχα στο Fight Impunity (του Αντόνιο Πάντσερι) ως τιμητικό μέλος, δεν είχα εκτελεστικό ρόλο. Με αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα -που τελικά ήταν 3.500 ευρώ- τα οποία τα δηλώνω και φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

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«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας” τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος .

Ο ίδιος επισημανε πως το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης: «Γι’ αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα».

«Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια» πρόσθεσε.

Επίσης αρνήθηκε πως έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για lobbing στο Κατάρ. Για το ζήτημα της βίζας προς το Κατάρ, υποστήριξε ότι ουδέποτε εγκρίθηκε σχετική διαδικασία με δική του υπογραφή. «Δεν δόθηκε τελικά η βίζα. Και με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα για εμένα» ξεκαθάρισε και τόνισε: «Δεν απολογούμαι, δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα».

Απαντώντας στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημείωσε: «Αυτό θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε γι’ αυτό. Εάν κρίνω ότι πρέπει να κατέβω, θα κατέβω».

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Επίσης, για το εάν του έχει γίνει επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε: «Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία».

Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας – 3 τα αδικήματα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία με το ένταλμα έχει ήδη φθάσει στην ελληνική Βουλή και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκει τον πρώην επίτροπο Μετανάστευσης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Για τις βελγικές Αρχές, η τιμητική συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου για έναν χρόνο στη ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, η οποία χαρακτηρίζεται ως εγκληματικό δίκτυο, ήταν η αρχή. Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, οι απολαβές του από αυτή, με 5000 ευρώ μηνιαίως, συνιστούν παράνομο όφελος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν ταξίδια που είχε κάνει ο κ. Αβραμόπουλος αλλά και τις επαφές του με την Εύα Καϊλή, η οποία επίσης κατηγορείται για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ. Επίσης, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επαφές του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την Κομισιόν από το 2018- 2022.

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Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική Δικαιοσύνη, όπως ανέφερε το Mega, εκδόθηκε για τρία ποινικά αδικήματα.

«Αυτό που αξιολογήσαμε αφορούσε τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση και τυχόν όρους που θα έπρεπε να τεθούν. Δεν εξετάσαμε τις δραστηριότητες, τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης» δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό πηγές της Κομισιόν.