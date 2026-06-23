Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στην Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου
Με αφορμή το ένταλμα σύλληψης από τις Βελγικές αρχές για το Qatargate
Στη Βουλή έφτασε το σχετικό αίτημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου το μεσημέρι της Τρίτης (23/6).
Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Σύμφωνα με πληροφορίες το ένταλμα που εκδόθηκε από τις αρχές του Βελγίου αφορά:
-Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
-Δημόσια Διαφθορά
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:
-Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
-Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση
Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος είναι βουλευτής Ηλείας. Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο πρώην επίτροπος θα πρέπει να εμφανιστεί στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα του θέσει το ερώτημα αν συναινεί στο σχετικό αίτημα.
Στην περίπτωση που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συναινέσει, ο Πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις βελγικές αρχές.
O κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα για την υπόθεση.
πηγή στην Google
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