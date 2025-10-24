Αρπάχτηκαν ξανά Γεωργιάδης και Πολάκης στη Βουλή – Τα δικαστήρια, οι δαπάνες υγείας και ο “Φραπές”

Νέα κόντρα ξέσπασε την Παρασκευή 24/10 στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του “Φραπέ”, όσο και για τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες και τις δαπάνες υγείας.

Το νέο επεισόδιο στο σίριαλ των δύο πολιτικών άρχισε όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ζητήσει και πάλι αναβολή στη μεταξύ τους δίκη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ε τότε να τον αλλάξετε

ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται

Ο υπουργός Υγείας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έμειναν εκεί, αφού ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στη Μερόπη Τζούφη (Νέα Αριστερά) η οποία υποστήριξε ότι επί υπουργίας του εκτοξεύθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είπε:

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Αντιδρώντας ο Παύλος Πολάκης, φώναξε: «πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές”». Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο “φραπές” είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο “φραπές”. Του Αυγενάκη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

(φωνές)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Λίγη ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: