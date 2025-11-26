Αρναούτογλου: «Δεν κυβερνάς με αριθμούς, κυβερνάς με αποτελέσματα»

Η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής πάνω από το 50 % των διαθέσιμων για τη χώρα κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.

Στην απάντηση του, εκ μέρους της Ευρωπαικής Επιτροπής, ο αρμόδιος Επίτροπος Dombrovskis, αναφέρει συγκεκριμένα ότι « έως το τέλος Οκτωβρίου του 2025 είχαν εκταμιευθεί στην Ελλάδα 9,94 δισ. EUR με τη μορφή επιχορηγήσεων (55 % της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων) και 11,4 δισ. EUR με τη μορφή δανείων (64 % της συνολικής κατανομής δανείων). Επιπλέον 2,1 δισ. EUR αναμένεται να εκταμιευθούν φέτος, μετά τη θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής για επιχορηγήσεις, με αποτέλεσμα η συνολική εκταμίευση επιχορηγήσεων να ανέλθει στο 66,1 % της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρωπαική Επιτροπή τονίζει ότι « παρακολουθεί στενά την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) σε όλα τα κράτη μέλη» και « οι συνηθέστεροι λόγοι καθυστερήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είναι οι αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες, όπως ο αυξημένος πληθωρισμός και οι διαταραχές του εφοδιασμού, οι νομικές και πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των μέτρων και οι καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις».

Όπως αναφέρει, « τα κονδύλια που διατίθενται για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΜΑΑ ανέρχονται σχεδόν στο 16 % του οικείου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για να διευκολύνει την απορρόφηση των εν λόγω κονδυλίων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων».

Προσθέτει δε ότι « δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να πρέπει να εκπληρώσουν σημαντικό αριθμό οροσήμων και στόχων, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απλούστευση των ΣΑΑ και την τήρηση των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, με παράλληλη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού ΜΑΑ».

Σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν, ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε ότι η πραγματική εικόνα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα απέχει πολύ από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. «Δεν κυβερνάς με αριθμούς, κυβερνάς με αποτελέσματα» τόνισε, εξηγώντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα μπήκαν στη χώρα, αλλά και τι προχωρά στην πράξη. «Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει τα δισ. που έφτασαν ως μεγάλη επιτυχία, αλλά οι πολίτες δεν ζουν με τις ωραίες ανακοινώσεις. Η Κομισιόν μιλά ευγενικά: χρήματα υπάρχουν, έργα δεν βλέπουμε. Εγώ όμως το λέω πιο καθαρά».

Όπως σημειώνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, παρά την εκταμίευση σημαντικών πόρων, η υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας κινείται με ρυθμούς που προβληματίζουν. Έργα που θα έπρεπε ήδη να εξελίσσονται -όπως η αναβάθμιση νοσοκομείων, οι παρεμβάσεις κοινωνικής στέγασης και οι ενεργειακές υποδομές- σκοντάφτουν σε γραφειοκρατία, ασαφή σχεδιασμό και καθυστερήσεις στις δημόσιες συμβάσεις. «Αυτά δεν είναι γενικά προβλήματα της Ευρώπης, αλλά ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης» υπογραμμίζει, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και η Κομισιόν ζητά πλέον εξορθολογισμό και απλοποίηση των Ελληνικών σχεδίων.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι πεδίο για πανηγυρισμούς, αλλά μια ευκαιρία που μπορεί να χαθεί αν δεν υπάρξει σοβαρή δουλειά. «Όταν έρχονται δισ. στη χώρα και ο πολίτης δεν βλέπει ούτε καλύτερα νοσοκομεία ούτε έργα που βελτιώνουν τη ζωή του, τότε το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη αλλά το πώς δουλεύει το κράτος» αναφέρει. «Δεν θα αφήσουμε τα χρήματα να χαθούν, το Ταμείο δεν είναι λάφυρο, ούτε ευκαιρία για υπερκοστολογήσεις. Είναι χρήματα του κόσμου και πρέπει να επιστρέψουν στον κόσμο — με έργα και αποτελέσματα, όχι με λόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα».