Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας και αξιοπιστίας στο διεθνές περιβάλλον»

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, φορέων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Εξωστρέφεια για μια ισχυρή Ελλάδα: Η διεθνής παρουσία της χώρας ως δύναμης ευημερίας, αξιοπιστίας και κοινωνικής προόδου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ellinikon Experience Park και τη συντόνισε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ανέπτυξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και διεθνούς επιρροής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, παρουσίασε το όραμα της «Εξωστρέφειας 2030», εστιάζοντας στα νέα εργαλεία οικονομικής διπλωματίας και στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές τονίζοντας με έμφαση ότι η Ελλάδα πλέον δεν προσελκύει μόνο κεφάλαια. Προσελκύει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη αποτελεί το ισχυρότερο νόμισμα της διεθνούς οικονομίας.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκου, ο οποίος παρουσίασε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030, η εφαρμογή του οποίου θέτει, για πρώτη φορά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και με μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους, γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες στην οικονομική μας διπλωματία, με στόχο την αποτελεσματική συνδρομή στη δραστηριότητα των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων και την ελκυστικότητα της οικονομίας μας ως επενδυτικός προορισμός.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέδειξε τη σύνδεση του «Brand Greece» με την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, ενώ παρουσιάστηκε και το νέο λογότυπο της Enterprise Greece το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή, αποτυπώνει τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της στην προώθηση της εξωστρέφειας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς οικονομικής παρουσίας της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Export Credit Greece, Νικόλαος Βαγιάννης αναφέρθηκε στη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης της ECG για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας τις ευέλικτες λύσεις ασφάλισης πιστώσεων που προσφέρει η εταιρεία. Υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ εξαγωγικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών φορέων, με στόχο την αποτελεσματικότερη στήριξη της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας.

Κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών ήταν ότι η εξωστρέφεια δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή, αλλά εθνική στρατηγική, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τα εφόδια, τις συμμαχίες και το ανθρώπινο δυναμικό για να διεκδικήσει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στο διεθνές περιβάλλον, μετατρέποντας τις προκλήσεις της εποχής σε ευκαιρίες προόδου και ανάπτυξης.