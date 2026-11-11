Απάντηση της Ελλάδας στην Τουρκία με αντι-NAVTEX: «Άκυρη» η τουρκική αναγγελία για το GSI

Ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση (NAVWARN 1441/26) με την οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo.

Με τη νέα NAVTEX ακυρώνεται ουσιαστικά η τουρκική NAVTEX. Το μήνυμα που κηρύσσεται άκυρο φέρει τον αριθμό FA76-1127/26 και ταυτίζεται με την τουρκική NAVTEX 1127/26, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου και ανέφερε ότι η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσουν οι έρευνες.

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Σύμφωνα με τη NAVTEX, σημαντικό μέρος των γραμμών έρευνας, που ορίζονται από δύο σειρές 11 συντεταγμένων η καθεμία, βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

Το Ηράκλειο υπενθυμίζει ότι οι έρευνες στις ελληνικές περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Στο ίδιο μήνυμα διευκρινίζεται ότι ισχύει η NAVWARN HA15-1411/26. Η νέα προειδοποίηση ακυρώνεται αυτόματα στις 20 Μαρτίου 2027.