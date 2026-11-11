Θεσσαλονίκη – Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Απολογείται σήμερα ο δικηγόρος για τις 917 εικονικές εταιρείες

Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.

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Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Προφυλακίστηκε ένας λογιστής

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση προφυλακίστηκε ένας 34χρονος λογιστής, ο οποίος απολογήθηκε χθες, μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.