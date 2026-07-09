«Έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι – Είναι αυτιστικός» λέει η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος

Στο γεγονός πως ο γιος της είναι αυτιστικός στάθηκε η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως ο γιος της έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι, ενώ είπε πως επειδή είναι αυτιστικός δεν έχει φίλους.

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«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει.

Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια».

Καταδίωξη στο Άργος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί

Εις βάρος των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό και άνοιξαν πύρ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

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Την ίδια ώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα από τα πυρά των ενστόλων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο νεαρός χρειάστηκε να διακομισθεί διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους, εν συνεχεία στο «Θριάσιο» και τελικά εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

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Καταδίωξη στο Άργος: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των αστυνομικών αρχών, όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, ο νεαρός κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα, ενώ προκάλεσε φθορές προσκρούοντας σε περιπολικά.

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Το όχημα του 20χρονου ακινητοποιήθηκε τελικά μετά από μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Κατά τις ίδιες πηγές, ο οδηγός εμβόλισε εκ νέου τα υπηρεσιακά οχήματα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο επιχειρώντας να πηδήξει έναν παρακείμενο μαντρότοιχο, σημείο όπου και δέχθηκε τα πυρά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

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Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..