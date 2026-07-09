Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Αυξημένη η κίνηση μετά το τρόχαιο

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος δημιουργώντας αυξημένη κίνηση στο σημείο.

Συγκεκριμένα, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

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Στο σημείο, όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τους οδηγούς να πρέπει να αντιμετωπίσουν την κίνηση που υπάρχει αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να έχουν υπομονή.