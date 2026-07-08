Στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος – Κατέθεσε μήνυση για τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου ζητώντας από τη δικαιοσύνη αυτεπάγγελτη έρευνα για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τα όσα είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019.

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας: «Αφού η ΝΔ το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια;».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους σημείωσε πως: «Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διαλευκανθεί η καταγγελία, ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών.

Αυτό δείχνει ότι η σήψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον.

Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν.

Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε; Στοιχεία; Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, η ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιους ολιγάρχες αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος».

Η μηνυτήρια αναφορά του κ. Βελόπουλου: