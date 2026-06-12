Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου – Συνελήφθη άνδρας που ενεργοποίησε καταλάθος τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στην Γερμανία, όπου έχει εκκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών.

Ο συναγερμός σήμανε όταν ένα άτομο ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης. Η έρευνα της αστυνομίας ολοκληρώθηκε καθώς το άτομο ενεργοποίησε χωρίς να το θέλει τον συγκεκριμένο μηχανισμό.

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Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε πόρτα, αποκτώντας έτσι χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε απαγορευμένο χώρο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στο Τμήμα Αεροδρομίου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ωστόσο οι αρχές διεξήγαγαν ενδελεχή έλεγχο σε όλη την περιοχή του ελέγχου ασφαλείας.

Οι διαδικασίες επιβίβασης σταμάτησαν, επιβάτες που βρίσκονταν ήδη στα αεροσκάφη και ανέμεναν την αναχώρησή τους υποχρεώθηκαν να αποβιβαστούν και δεν πραγματοποιούνται προσωρινά απογειώσεις αεροσκαφών.

Η αίθουσα ελέγχου ασφάλειας είχε εκκενωθεί.