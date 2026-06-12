Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων λόγω κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά από συνεδρίαση που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα (https://akatharista.apps.gov.gr/) 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων. Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

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Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Υπενθυμίζεται ότι την είδηση είχε προαναγγείλει νωρίτερα το DEBATER, αναφέροντας ως βασικούς λόγους της παράτασης την κακοκαιρία, τις καθυστερήσεις των συνεργείων καθαρισμού και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των δηλώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από σήμερα το μεσημέρι η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στη Μακεδονία, στη Θράκη, πρόσκαιρα στα ορεινά της Ηπείρου, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Κάτι που έγινε δεκτό από την ηγεσία του υπουργείου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες.