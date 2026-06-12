Θεοχάρης: “Μόνο από προσωπικά κίνητρα μπορεί να κάνει κόμμα ο Σαμαράς – Θα είναι μια δεύτερη προδοσία”

Για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό μίλησε ο Χάρης Θεοχάρης, επιχειρώντας να διευκρινίσει τον χαρακτηρισμό “ακροδεξιός” που του είχε προσάψει.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «ο όρος δεν ήταν δικός μου, απλώς συμφώνησα», επιμένοντας την ίδια ώρα ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει πλήρως τον δεξιό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Κώστας Καραμανλής, είναι πρώην πρωθυπουργοί με «θετική συμβολή στην πολιτική και στη γενικότερη ζωή του τόπου».

Για τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απομακρυνθεί από τις ρίζες της, αλλά τις μεταφέρει στα δεδομένα του 21ου αιώνα, από την Άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως το μεταναστευτικό και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.

«Απόλυτα ευχαριστημένοι οι δεξιοί ψηφοφόροι με τη ΝΔ»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε όταν ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. «Με πολιτικούς όρους, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κόμμα και να διεκδικήσει δεξιούς ψηφοφόρους. Είναι απόλυτα ευχαριστημένοι οι δεξιοί ψηφοφόροι με τη ΝΔ», σημείωσε.

Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας σαφή αιχμή για τα κίνητρα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Κατά τον κ. Θεοχάρη, «μόνο προσωπικά κίνητρα μπορούν να δικαιολογήσουν» τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η πιο βαριά αποστροφή ήρθε όταν ρωτήθηκε εάν, σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει τελικά κόμμα, αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «δεύτερη προδοσία». Ο Χάρης Θεοχάρης απάντησε μονολεκτικά: «Βεβαίως». Η διατύπωση αυτή ανεβάζει αισθητά τους τόνους στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς αντιπαράθεσης, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από το πεδίο της πολιτικής διαφωνίας στο πεδίο της παράταξης και της ιστορικής ευθύνης. «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει κακό στη ΝΔ, γιατί εμμέσως θα γίνει κακό στη χώρα», πρόσθεσε, συνδέοντας ευθέως την ενότητα της κυβερνητικής παράταξης με τη σταθερότητα της χώρας.

Απαντώντας στην κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παρεκκλίνει από τις ιδρυτικές της αρχές, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «κάνει λάθος». Όπως είπε, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι σήμερα «όπως θα τη σύστηνε εάν ξεκινούσε τη ΝΔ» στη σύγχρονη εποχή. «Είμαστε στον 21ο αιώνα με νέα δεδομένα και αυτά έρχονται να μπολιάσουν τις πολιτικές της ΝΔ. Οι αρχές και οι αξίες της ΝΔ είναι ίδιες», ανέφερε.



