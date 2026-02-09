Πώς βοηθάει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση του Αρείου Πάγου

Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες με “κόκκινα δάνεια” έδωσε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις 5 Φεβρουαρίου, σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο DEBATER, εξήγησε τι σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτή η απόφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η κ. Φραγκάκη:

“Ανοίγει ο δρόμος για να μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Την ίδια στιγμή αναμένεται να φανεί τις επόμενες εβδομάδες εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επιστραφούν χρήματα στους δανειολήπτες.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των δικαστών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση πάρθηκε με ευρεία πλειοψηφία 35-12 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι μια τεράστια επιτυχία για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, οι servicers, ζητάγανε από τους δανειολήπτες να πληρώσουν διπλάσιες δόσεις γιατί υπολόγιζαν το επιτόκιο με βάση το συνολικό κεφάλαιο που είχε ορίσει το δικαστήριο και όχι με βάση την μηνιαία δόση. Θα πρέπει πλέον οι servicers να αποστείλουν νέα μειωμένα δοσολόγια στους δανειολήπτες και φυσικά να επιστρέψουν τα χρήματα που κατέβαλαν οι δανειολήπτες ή με κάποιον άλλον τρόπο να απομειωθούν οι οφειλές των δανειοληπτών”.