Σαμαράς για Βαλυράκη: “Ήταν βίαιη δολοφονία – Δεν θα μπορούσε να πνιγεί”

Το παρών στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που του μίλησε στο τηλέφωνο πριν βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Σημειώνεται ότι οι δύο άνδρες συνδέονταν με μακρά φιλία και κουμπαριά και όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωινό της 24ηςΙανουαρίου 2021, ο Σήφης Βαλυράκης του τηλεφώνησε, με αφορμή ενός άρθρου του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».

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Ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε στο δικαστήριο τις δραματικές ώρες αναζήτησης του Σήφη Βαλυράκη από την οικογένειά του: «Λίγη ώρα μετά, μία – μιάμιση, με πήρε η σύζυγός του η Μίνα και μου λέει “σε παρακαλώ, μήπως σου είπε ότι θα πάει πουθενά;”. Μετά έμαθα το γεγονός».

«Αισθάνθηκα συντριβή, θα το πω όπως το νιώθω. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να πεθάνει, όποιος τον γνώριζε, έβλεπε ότι μέσα του έτρεχε η ελευθερία. Ο Βαλυράκης θα ήταν ο τελευταίος που θα μπορούσε να πνιγεί. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ήταν βίαιη δολοφονία. Ο συγκλονισμός είναι τεράστιος», είπε ο κ. Σαμαράς και συμπλήρωσε ότι ο θάνατός του δε μπορεί παρά να είναι από βίαιη εγκληματική ενέργεια, καθώς, όπως είπε, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, αγαπούσε, γνώριζε και σεβόταν τη θάλασσα.

«Ο Βαλυράκης ήταν σε άψογη φυσική κατάσταση. Ήταν λιοντάρι. Είναι αδιανόητο να πεθάνει, παρά μόνο αν υπήρχε η στιγμή της αδιανόητης δολοφονίας. Ήταν δραστήριος, με ενέργεια, με γνώση των πάντων, ήταν άφοβος, άδολος, τίμησε την πατρίδα του, σκαρφάλωνε σε αεροπλάνα και είναι ντροπή να τολμά να υπονοήσει κάποιος ότι ο Βαλυράκης ήταν αδύναμος. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Η θάλασσα και ο Σήφης είναι αλληλένδετες έννοιες. Είναι αδιανόητο να έχει κάνει κάποιο λάθος» εκτίμησε ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ στο ακροατήριο βρισκόταν η σύζυγός του κ. Γεωργία Κρητικού, η οποία επίσης συνδέεται με στενή φιλία με τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη, κ. Μίνα Παπαθεοδώρου.

“Ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου”

Ο Αντώνης Σαμαράς ρωτήθηκε από τη δικηγόρο της οικογένειας του εκλιπόντος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και για τις υποκλοπές, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει τα «καρφιά» του προς την κυβέρνηση για την παρακολούθησή του. «Ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου» είπε σε σχετική ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, επιβεβαιώνοντας ότι έχει υπάρξει θύμα τηλεφωνικής παρακολούθησης από την ΕΥΠ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την περίοδο εκείνη είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας, θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο υπό παρακολούθηση;

Αντ. Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν και ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου και για την Πολιτεία ποιο ήταν το νόημα της παρακολούθησής μου.

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Σε δήλωση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του πρώην πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά για την παρακολούθησή του από την ελληνική Πολιτεία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε και τον Σήφη Βαλυράκη: «Οι κρατικές υπηρεσίες γνώριζαν για τη δολοφονία Βαλυράκη πριν το μάθει η οικογένεια του» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «οι υπηρεσίες ήταν κινητοποιημένες έξω από το σπίτι της οικογένειας».

Στο δικαστήριο έδωσε το «παρών» για ακόμη μία συνεδρίαση ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης.