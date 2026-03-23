Άνοδος της ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις, πτώση για Κωνσταντοπουλου, οριακή άνοδος για ΠΑΣΟΚ

Ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν δύο δημοσκοπήσεις που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην δεύτερη θέση με το ποσοστό να κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ πτώη καταγράφει σε δημοτικότητα η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα αναδεικνύουν τις βασικές ανησυχίες των πολιτών, με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα, ενώ ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των πολιτών στις συγκεκριμένες έρευνες.

Η δημοσκόπηση της GPO

Ανοδική τροχιά της ΝΔ καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr.



Οι κυβερνητικές κινήσεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής φαίνεται να αντικατοπτρίζονται σε θετική μεταβολή των ποσοστών πρόθεσης ψήφου, με το κυβερνών κόμμα να καταγράφει άνοδο 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας πλέον το 26,1%.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει επίσης μικρή ενίσχυση κατά 0,5%, φτάνοντας στο 11,4%.



Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση -και σε αυτή τη δημοσκόπηση- εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 9,2% υποχωρεί στο 8%. Μικρότερη πτώση σημειώνει η Ελληνική Λύση, που από το 9% διαμορφώνεται στο 8,8%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Το ΚΚΕ ενισχύεται οριακά, ανεβαίνοντας από το 7,6% στο 7,8% για τον Μάρτιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί σταθερό το ποσοστό του στο 4,6%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα παραμένει σχετικά υψηλό στο 7,3%. Τέλος, το 15,3% των ψηφοφόρων εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστο.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της GPΟ:

-ΝΔ: 31,4%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-ΠΑΣΟΚ: 13,7%

-ΕΛ. ΛΥΣΗ: 10,6%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

-ΚΚΕ: 9,4%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

-Φωνή Λογικής: 2,5%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-ΜέΡΑ25: 2,5%

-Νέα Αριστερά: 2,2%

-ΝΙΚΗ: 1,9%

-Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

-Άλλο: 8,9%

Όσον αφορά τη δυνητική εκλογική απήχηση του υπό διαμόρφωση κόμματος του κ. Τσίπρα, παρατηρείται στασιμότητα, ενώ πτώση σημειώνει η κ. Καρυστιανού και άνοδο καταγράφεται στην πιθανότητα ψήφου για το κόμμα του κ. Σαμαρά.

Όσον αφορά τους προβληματισμούς των πολιτών, η ακρίβεια και οι επιπτώσεις του πολέμου παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Δημοσκόπηση της Interview

Σταθερό προβάδισμα για την ΝΔ δείχνει και η η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic για το μήνα Μάρτιο. Η έρευνα δείχνει μικρές επανατοποθετήσεις στα χαμηλότερα ποσοστά αλλά και στους αναποφάσιστους.

Η ΝΔ εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τον Φεβρουάριο (από 26,4% στο 28,7%), διευρύνοντας το προβάδισμά της από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ το οποίο ωστόσο καταγράφει και αυτό ανοδική πορεία σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση (από 12% στο 13,9%).

Η Πλεύση Ελευθερίας από την τρίτη θέση πέφτει στην πέμπτη με ποσοστό 4%.

Στην τρίτη θέση είναι το ΚΚΕ (5,2%) και στην τέταρτη η Ελληνική Λύση (5%). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,6%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,4%.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων (17,4%) και όσων δηλώνουν άλλο κόμμα (10,4%), καθώς αθροιστικά ξεπερνούν το 27% του εκλογικού σώματος.

Όσον αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ καταγράφει ένα ποσοστό της τάξεως του 34,4%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 15,7%. Ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.

Διστακτικό, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. εμφανίζεται το εκλογικό σώμα απέναντι σε πιθανά πολιτικά εγχειρήματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, η πλειοψηφία των πολιτών (75%) δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε ένα τέτοιο κόμμα, με το ποσοστά θετικής πρόθεσης να είναι στο 24%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τα αρνητικά ποσοστά υπερισχύουν (75,6%), ενώ το ποσοστό θετικής πρόθεσης είναι στο 24,1%.

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει προβάδισμα με 32,7%, διατηρώντας σαφή απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει 31,6%, ποσοστό σχεδόν ισοδύναμο με αυτό του πρωθυπουργού, αποτυπώνοντας την έντονη επιφυλακτικότητα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13,4%, ενώ οι υπόλοιποι καταγράφουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.