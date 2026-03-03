Ανδρουλάκης: «Προτεραιότητα η προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού» (Βίντεο)

Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνει την αποτίμηση της συνάντησης ενημέρωσης από τον Πρωθυπουργό.

Επισημαίνει την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, καθώς επίσης και την προσήλωση στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική επίλυση με διπλωματικά μέσα.

Ενώ για τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.