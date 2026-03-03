Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών βομβαρδισμών στο Ισραήλ με 12 τραυματίες – Συνεχίζεται η επέλαση του IDF στον Λίβανο

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε διάφορα σημεία. Το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό 12 ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άτομα τραυματίστηκαν σε τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Θραύσματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν ή βλήματα από κεφαλές βομβών διασποράς χτύπησαν σε διάφορες τοποθεσίες. Ο IDF δήλωσε ότι διερευνά τους τόπους πρόσκρουσης για να κατανοήσει αν χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου τύπου βόμβες.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περιοχές πρόσκρουσης με θραύσματα πυρομαχικών εντός του τομέα του Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει ταυτόχρονα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, ενώ από νωρίς το πρωί ο στρατός πραγματοποιεί επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Επέλαση του IDF στον Νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

Μήνυμα του Μασούντ Πεζεσκιάν εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν

Σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι στην χώρα οι “δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά” παρά τις “ιδιαίτερες συνθήκες” την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν την Τεχεράνη και η ιρανική ηγεσία απαντάει με χτυπήματα σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.

“Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους περιφερειάρχες. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, όμως η χώρα δεν έχει παραλύσει.

Σε ολόκληρη τη χώρα οι τρέχουσες δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Με την εκχώρηση των αναγκαίων αρμοδιοτήτων στις επαρχίες, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

Η εθνική συνοχή αποτελεί το κύριο κεφάλαιό μας” αναφέρει ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτηση του.

Νέο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης ο Αχμάντ Βαχιντί

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (03/03) νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διορίστηκε ο ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός Αχμάντ Βαχιντί.

Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού ο ίδιος έχει προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ είναι ο κύριος ύποπτος για την οργάνωση και την εκτέλεση των βομβιστικών επιθέσεων στην ισραηλινή πρεσβεία και στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990.

Το 1992, μια βομβιστική επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία άφησε πίσω της 29 νεκρούς. Δύο χρόνια αργότερα, ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά εισέβαλε στο εβραϊκό κέντρο AMIA και εξερράγη, με αποτέλεσμα 85 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 300 να τραυματιστούν.

Ο Βαχιντί καταζητείται από την Ιντερπόλ από το 2007 για τον ρόλο του στις βομβιστικές αυτές επιθέσεις και τον Μάιο του 2024, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία για τη σύλληψη του για την βομβιστική επίθεση στην Αργεντινή το 1994.

Ο Αχμάντ Βαχιντί υπόκειται σε κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπλοκή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες

Βίντεο από ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε ένα ακόμα κύμα επιθέσεων στο δυτικό Ιράν συνεχίζοντας να πιέζει στρατιωτικά το Ιράν που απαντάει με χτυπήματα σε διάφορα σημεία στην Μέση Ανατολή. יותר מ-60 גלי תקיפה: חיל האוויר ממשיך לפעול נגד מערכי הטילים של איראן המאיימים על אזרחי מדינת ישראל



חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן, השלים מוקדם יותר היום, גלי תקיפה נוספים במערב איראן לפגיעה במערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמקת השליטה האווירית של צה"ל במרחב.



במסגרת גלי התקיפות,… pic.twitter.com/XJWanLz91h— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Στο γεγονός ότι κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στο Ιράν ισοπεδώθηκε από αεροπορική επιδρομή όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα συμβούλιο περίπου 90 ανώτερων κληρικών που έχει ως αποστολή την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Οι Αμερικανοί έδωσαν βίντεο από επιθέσεις εναντίον ιρανικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων

The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δημοσίευσε βίντεο από αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν.



«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί κινητούς εκτοξευτές για να εκτοξεύει πυραύλους αδιακρίτως, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά σε ολόκληρη την περιοχή. Οι αμερικανικές δυνάμεις κυνηγούν αυτές τις απειλές και, χωρίς συγγνώμη ή δισταγμό, τις εξουδετερώνουν», δήλωσε σχετικά η αμερικανική υπηρεσία.