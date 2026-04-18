Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη: «Η μάχη την οποία δίνουμε δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε κομματική διάσταση»

Όλο το πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των κρίσιμων αστυνομικών Υπηρεσιών Κρήτης, ώστε «όλοι οι πολίτες του νησιού να αισθάνονται ότι εδώ υπάρχει κράτος, τάξη, νόμος και προστασία αυτού του υψίστου δικαιώματος, που λέγεται ασφάλεια», ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί, σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου 2026.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην νέα πρόσληψη συνολικά 70 αστυνομικών, τον Ιούλιο, διευκρινίζοντας πως από αυτούς οι 50 θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Διαβατηρίων, ενώ οι υπόλοιποι 20 θα τοποθετηθούν στο Λιμάνι του Ηρακλείου και θα αναλάβουν τους ελέγχους των τουριστών που καταφθάνουν μαζικά από τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών και την ενίσχυση της ασφάλειας.

«Είμαστε εδώ και χτίζουμε υπηρεσίες, χτίζουμε δομές, αλλά και υποδομές», επισήμανε αναφερόμενος, στη συνέχεια, στη σύσταση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δρουν στο νησί. Όπως σημείωσε, στη συγκεκριμένη Υπηρεσία, ήδη, βρίσκονται 20 αστυνομικοί και αναμένονται, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ενισχυθούν με επιπλέον 110 άτομα, συνολικά δηλαδή 130, τα περισσότερα εκ των οποίων κατάγονται από την Κρήτη και έχουν επιλεγεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση. Ανέφερε, επίσης, πως οι Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης θα στεγαστούν προσωρινά σε ένα κτήριο που παραχώρησαν στις Αρχάνες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες των κτηρίων του παλιού Συνεταιρισμού των Αρχανών. «Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί ουσιαστικά τον κορμό πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί το Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, που θα ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος. Αναφερόμαστε στις γνωστές εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες αφέθηκαν δυστυχώς για πολλά χρόνια ατιμώρητες, αλλά αυτό, πλέον, έχει ημερομηνία λήξης και δεν είναι απλά μια δήλωση», υπογράμμισε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε πως το κτήριο που θα στεγάσει τη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς είναι έτοιμο και επικεφαλής τέθηκε η Αστυνομικός Διευθυντής, Ρένα Συμιανάκη. «Είναι μια άξια Αξιωματικός, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση, τη διοίκηση και όλη την πολιτική διαχείρισης όλων των “φαινομένων” τα οποία εξελίσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, ο κ. Υπουργός επανέλαβε πως με την ανανέωση των Τ.Α.Ε και τη συνένωσή τους με τις Ο.Π.Κ.Ε. δημιουργούνται πραγματικά αξιόμαχες Υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αλλά και προστασίας Ανηλίκων υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης και προστασίας των θυμάτων. Ενώ, έμεινε ιδιαίτερα σε ζητήματα οδικής ασφάλειας επαινώντας το έργο των Υπηρεσιών Τροχαίας του νησιού, καθώς, όπως είπε, στον Β.Ο.Α.Κ. δεν υπήρχε νεκρός, ενώ φέτος για πρώτη φορά σημειώθηκε τεράστια μείωση στους νεκρούς σε τροχαία, 31 αντί για 52 το 2024. «Ελπίζω όταν τελικά ολοκληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο και στο περιφερειακό και στο επαρχιακό δίκτυο να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφοριακή μας αντίληψη και συμπεριφορά», τόνισε.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων της Λέσχης Σίτισης στο Μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ευγένιος, Βουλευτές του νησιού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, Δήμαρχοι του Νομού, Εκπρόσωποι φορέων, Συνδικαλιστικοί Εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και επιχειρηματίες όπως οι Γιάννης και Μανώλης Λεμπιδάκης, οι οποίοι επίσης συνέβαλαν στη δημιουργία της συγκεκριμένης Λέσχης.

Η Λέσχη Σίτισης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, όπως και των Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν και συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η, όπως είπε, «πραγματικά τόσο σπουδαία και τόσο σημαντική αίθουσα για τους εκατοντάδες αστυνομικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας που δικαιούνται να σιτίζονται εδώ», ενώ κατέληξε σημειώνοντας πως: «Η μάχη την οποία δίνουμε δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε κομματική διάσταση, έχει μόνο έναν στόχο. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να λέει είμαι από την Κρήτη, ζω στην Κρήτη ή επισκέφθηκα την Κρήτη και αισθάνθηκα απόλυτα ασφαλής».

Νωρίτερα, ο κ. Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη, τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο Παρασκευά Χηνόπουλο, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Αρχάνων-Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη και άλλους Ανώτερους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ επισκέφθηκαν τις Αρχάνες, όπου πραγματοποίησαν αυτοψία στο κτήριο, το οποίο θα στεγάσει τις Υπηρεσίες της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς και χώρο στις Μοίρες, ο οποίος θα στεγάσει τη νέα Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσαράς.

Η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Κρήτη συνεχίζεται στα Χανιά με υπηρεσιακές συσκέψεις και συναντήσεις με Δημάρχους και εκπροσώπους φορέων.