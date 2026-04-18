WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την επιβίβαση σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν τις επόμενες ημέρες

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να επιβιβαστεί σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ επεκτείνουν την εκστρατεία τους σε ολόκληρο τον κόσμο και θα στοχεύσουν πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και πλοία που μεταφέρουν όπλα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία.