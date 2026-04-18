Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Έβαψε «ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι στο πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 14-10 του Παναθηναϊκού εκτός έδρας για την Α1 πόλο ανδρών το απόγευμα του Σαββάτου 18/4.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες διατήρησαν το αήττητο τους και την κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 66 βαθμούς μετά την 8η και τελευταία αγωνιστική στην Β’ Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, έμεινε στους 57 βαθμούς, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.