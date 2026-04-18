Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει

Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο γεγονός ότι διέταξε ΕΔΕ μετά τις καταγγελίες για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στάθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) «εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο.

