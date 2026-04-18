Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει
Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Στο γεγονός ότι διέταξε ΕΔΕ μετά τις καταγγελίες για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στάθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) «εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».
Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο.
Όλη η συκοφαντία κατά του Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για τον θάνατο της Μυρτούς προήλθε από μία ανώνυμη καταγγελία μία καταγγελία μίας υποτιθέμενης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Όλοι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου υπέγραψαν ανακοίνωση διάψευσης και ότι κανένας τους δεν προέβη σε αυτή… pic.twitter.com/dg0XvXqb67— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026
