Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ (Βίντεο)

Το δικό του μήνυμα για το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο 18/4.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο σε δημοσιογράφους τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με το Ιράν και «τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά και θα δούμε, αλλά θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας».

Ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν δεν έχει ναυτικό, αεροπορία ή ηγεσία. Είπε ότι η χώρα έχει υποστεί «αναγκαστική αλλαγή καθεστώτος» μετά από επιθέσεις που στόχευαν ηγέτες.

Ιράν: Έχουμε το έλεγχο της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, λέει ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας

Το Ιράν έχει τον έλεγχο της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ επικαλούμενα τον πρώτο αντιπρόεδρο της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ.

«Είτε μας αναγνωρίζουν τα δικαιώματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε μπαίνουμε στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Αρέφ.

Στενά του Ορμούζ: Τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε πλοία από την ώρα που το Ιράν επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό

Τουλάχιστον τρεις επιθέσεις έχουν στοχεύσει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ από τότε που το Ιράν επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό του σήμερα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

Τουλάχιστον ένα πλοίο υπέστη ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, αναφέρει η έκθεση.

Το Fars, το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ανέφερε πρώτο το κλείσιμο, επικαλούμενο τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό και επικαλούμενο έναν Ιρανό αξιωματούχο που δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να εμπλέκονται σε ληστείες και θαλάσσια πειρατεία».

«Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνούν στην πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων… η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη και στην προηγούμενη κατάστασή της», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Fars.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι 23 πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ΗΠΑ να κάνουν στροφή από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Δεν ήταν σαφές πόσα από αυτά τα πλοία έλαβαν οδηγίες μετά το κλείσιμο του Στενού.

Το κλείσιμο σύμφωνα με το Axios θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στις προσπάθειες για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου και θα προσθέσει πίεση σε μια ήδη τεταμένη κατάσταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.