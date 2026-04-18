Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας: Συνελήφθη ένας 51χρονος για την πυρκαγιά

Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας προχώρησε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για έναν 51χρονο αλλοδαπό που συνελήφθη στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 18/4 καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Να θυμίσουμε, ότι προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής ‘Ανω Ποροβίτσα, της Αιγιάλειας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Ακράτα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή, ‘Αμπελος.

Όσον αφορά το μέτωπο της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης , 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με drone, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.