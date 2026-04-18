Κεφαλονιά: «Προσωπική κόντρα δύο γυναικών γιατρών η καταγγελία ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος με δηλώσεις του στάθηκε σε όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όταν μεταφέρθηκε εκεί η άτυχη Μυρτώ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA είπε ότι η καταγγελία που έγινε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο από δήθεν νοσηλεύτρια είναι fake και είναι μια προσωπική κόντρα που έχουν δυο γυναίκες γιατροί. Να θυμίσουμε, ότι στη συγκεκριμένη είδηση για την καταγγελία είχαν αντιδράσει και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Η Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή αυτά τα κτήνη άργησαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, δηλαδή από το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Και όχι γιατί δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο σε ενεργή εφημερία υπήρχαν καρδιολόγος γιατρός και αναισθησιολόγος. Και μάλιστα όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί, καρδιολόγος υποδέχτηκε την ασθενή και μαζί με την αναισθησιολόγο και επί 77 λεπτά βοήθησαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ 4:31 και 4:34 τα ξημερώματα ήταν στο σημείο και εκεί υπήρχαν αυτά τα δύο κ…, τα οποία είπαν ότι την βρήκαν στο πεζοδρόμιο, την οποία κουβάλησαν σαν τσουβάλι από το δωμάτιο που έμεναν και ήταν απαθέστατοι. Ήταν αισχροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν ότι έχει αργή αναπνοή, ότι δεν αντιδρά στο φως η κόρη των οφθαλμών της», είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Τέσσερα λεπτά ήταν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν, έγινε ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή, από μία υποτίθεται νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, που είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Μόνο που είπε ψέματα γιατί δεν ήταν νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ η συγκεκριμένη που πήρε τηλέφωνο. Ήταν γιατρός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, η οποία δεν ήταν σε εφημερία. Η συνάδελφός της ήταν στο νοσοκομείο σε εφημερία που ήταν εκεί και επιλήφθηκε του κοριτσιού. Αλλά οι ίδιοι, επειδή έχουν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα, πριν από ένα μήνα είχαν διανυκτερεύσει και οι δύο στο τμήμα. Είχε κόντρα μία γιατρός με την άλλη που είχε βάρδια και πήρε και υποκρίθηκε τη νοσηλεύτρια και κατήγγειλε ψέματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το νοσοκομείο της Κεφαλλονιάς. Και το λέω καθαρά γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους».

«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα λέγοντας ότι φταίει το υγειονομικό σύστημα, ενώ οι ίδιοι είχαν δύο ώρες εκεί το κορίτσι χωρίς να ζητάνε βοήθεια γιατί στην αρχή αν ζήταγαν βοήθεια, το κορίτσι θα είχε σωθεί.Η κοπέλα ήταν στη σχολή βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν μία άριστη σπουδάστρια στο δεύτερο εξάμηνο. Πολύ καλό κορίτσι χωρίς να κάνει χρήση ναρκωτικών. Και η τραγική ειρωνεία ποια ήταν; Γιατί και η μάνα της ήταν βιοπαλαίστρια. Τελείωσε τη σχολή και εκείνο το βράδυ έκανε αποκλειστικό σε ασθενή και η κόρη της πέθανε κάτω και η ίδια δεν το ήξερε. Πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος που υποτίθεται δεν υπήρχε», τόνισε κλείνοντας.