Ανδρουλάκης: Ο κ. Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του (Βίντεο)
Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Θέση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ της Δευτέρας 6/10.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».
