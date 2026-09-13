Ανδρουλάκης: Καμία συνεργασία με τη ΝΔ – «Η στρατηγική μας δεν αλλάζει»

Την πόρτα σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία έκλεισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακόμη και στην περίπτωση που προταθεί άλλο πρόσωπο για την πρωθυπουργία αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, στην περίπτωση που εκείνη αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία και επικεφαλής μιας κυβέρνησης είναι άλλο πρόσωπο.

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Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, καθώς ξεκαθάρισε ότι η πολιτική στρατηγική του κόμματος δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν οι περίπου 5.000 σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία αξιακή και πολιτική επιλογή.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα και με συνέδρια. Δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο του κόμματος και η απόφασή του καθόρισε τη στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η παράταξη.

«Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχος η νίκη στις εθνικές εκλογές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη Δικαιοσύνη και στα προβλήματα της κοινωνίας.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές δημιουργούν μία νέα «κάστα ολιγαρχίας», ενισχύοντας ταυτόχρονα και τα ήδη υφιστάμενα οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική μόνο μέσα από μία αυτόνομη και δυναμική πορεία προς τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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«Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές», υπογράμμισε, αποκλείοντας ουσιαστικά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως του προσώπου που θα προτεινόταν για την πρωθυπουργία.

«Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι θεωρία»

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε από το Βελλίδειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μία συνολική πρόταση για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας.

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«Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία», ανέφερε, εξηγώντας ότι το πρόγραμμα ξεκινά από την ανάπτυξη και καταλήγει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιδιωτικό χρέος και στη συμπεριφορά των funds, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις επενδύουν στην οικονομική εξόντωση των οφειλετών και στην απόκτηση των ακινήτων τους αντί να επιδιώκουν βιώσιμες ρυθμίσεις.

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Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την αναγέννηση του ΕΣΥ, την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντάς τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.