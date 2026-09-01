Καρατζαφέρης: “Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα – Ο Τσίπρας που έκλεισε τις τράπεζες τώρα θέλει να μας κλείσει τα σπίτια;”

Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για την ένταξη στελεχών του ΛΑΟΣ στη ΝΔ επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά, είπε: «ο Σαμαράς με έπιασε όταν αποχώρησα λόγω PSI και μου είπε “πες δύο καλές κουβέντες γιατί έμεινα πέσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ για σένα”. Μέσα είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα πειράξουμε ο ένας στελέχη του άλλου. Εγώ τα είπα, αυτός δεν τα είπε, τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα τι έγινε. Εκεί που μου έλεγε να μην πειράξουμε στελέχη ο ένας του άλλου και αυτός είχε δίπλα του τον Άδωνι και τον Βορίδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μπέσα».

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Αφού υποστήριξε ότι «ο Σαμαράς είχε βάλει λυτούς και δεμένους για να πάω στην κυβέρνηση, παρακαλούσε για δικούς του λόγους, επομένως τι είναι αυτά που λέει για τον ΛΑΟΣ», εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της ΝΔ λέει όσα λέει από «γινάτι». «Αν υπήρχε τώρα μια διαθέσιμη θέση όπως αυτή του επιτρόπου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά» πρόσθεσε ο κ. Καρατζαφέρης. «Ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή» πρόσθεσε με νόημα.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε ότι «τον έφεραν από τα αζήτητα» εκτιμώντας ότι «”περπατάει” υπό την έννοια ότι είναι γνωστός και έχει δοκιμαστεί. Την προηγούμενη φορά μας έκλεισε τις τράπεζες, τώρα θέλει να μας κλείσει τα σπίτια;». Για τα ποσοστά, δε, του πρώην πρωθυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ είπε «η οροφή του είναι εκεί που έχει πάει τώρα. Στις εκλογές όμως θα υποχωρήσει».

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού για την οποία είπε ότι «αδυνάτισε απότομα» ενώ μιλώντας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα. Πού ήταν η Ελλάδα το 2019 απέναντι στην Τουρκία; Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία, αμερικανικά αεροπλάνα, ο Ερντογάν ξύπνησε κάποια στιγμή και είδε την υπεροπλία της Ελλάδας, κάναμε τη συμμαχία με το Ισραήλ».