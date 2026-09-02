Βορίδης κατά Σαμαρά: “Θέλει να γίνει πρωθυπουργός κι ας συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου – Ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη η στάση του”

Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επικρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσία στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσε, όπως είπε, να αποδεχθεί μια κυβέρνηση στην οποία θα συμμετείχε ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε περίπτωση που ο ίδιος γινόταν πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ρωτήθηκε κατά πόσο θεωρεί ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά εκφράζουν και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

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«Τον εκφράζει, αν δεν τον εκφράζει ας βγει να το πει. Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Τσιούτσια «η ΝΔ έχει καταλήξει σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον ΛΑΟΣ». Τι από τα δύο είναι; Η κριτική λέει ότι έχασε την ψυχή της η ΝΔ και τι έγινε, έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα Σημιτική; Το «ολίγον ΛΑΟΣ» ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε woke μαζί με τον Μητσοτάκη, ή παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της ΝΔ. Η ΝΔ τι είναι τελικά, είναι από δώθε ή είναι από κείθε; Δεν μπορεί να λες και τα δύο μαζί γιατί δεν βγαίνει νόημα».

Ο κ. Βορίδης κλιμάκωσε στη συνέχεια την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι διακρίνει αντίφαση ανάμεσα στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην πολιτική κατεύθυνση που, κατά τον ίδιο, ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ο κ. Σαμαράς έχει πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Δηλαδή να διώξουμε τον Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου, με το ΠΑΣΟΚ και με όποιον να είναι αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Δεν βγαίνει νόημα και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία».

Σε ερώτηση για το εάν η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο στην περίπτωση που δεν εξασφάλιζε αυτοδυναμία, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία».

Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό σημαίνει πως αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, απάντησε: «ό,τι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών».

Για το ενδεχόμενο να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μεταξύ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων, ο κ. Βορίδης παρέπεμψε ουσιαστικά την ερώτηση στην άλλη πλευρά: «το ερώτημα πρέπει να το αντιστρέψετε, δεν είναι σε εμάς είναι από την άλλη πλευρά διότι εγώ ακούω ότι όλα τα κόμματα, το ένα πίσω από το άλλο αποκλείουν τη συνεργασία με τη ΝΔ».

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«Ακατανόητη η στάση Σαμαρά»

Ερωτηθείς εάν τον έχει στενοχωρήσει προσωπικά η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι θα προτιμούσε ο πρώην πρωθυπουργός να είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία, τονίζοντας πως δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική βάση μιας αυτόνομης παρουσίας του.

«Δεν είμαι πολύ συναισθηματικός εγώ σε αυτά για να με πιάνει στεναχώρια αλλά θα ευχόμουνα να μην έχει τηρήσει αυτή τη στάση. Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να δικαιολογεί αντικειμενικά την αυτοτελή, αυτόνομη πολιτική παρουσία του Αντώνη Σαμαρά».

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Τέλος, η συζήτηση στράφηκε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ένα από τα ζητήματα στα οποία στέκονται με έμφαση στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Μάκης Βορίδης επανέλαβε ότι ο ίδιος διαφωνεί κάθετα με τη συγκεκριμένη επιλογή, αλλά αμφισβήτησε κατά πόσο μπορεί το ζήτημα αυτό να αποτελεί σήμερα κεντρικό πολιτικό διακύβευμα.

«Αν αυτή είναι η ατζέντα γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που έπρεπε να εκφραστεί και εκφράζεται τρία χρόνια μετά. Εγώ ξέρετε ότι έχω απόλυτη και κάθετη διαφωνία με τον γάμο όμως να δούμε το αποτέλεσμα, 400 γάμοι. Δεν έγινε καμιά επαναστατική ανατροπή. Γίνεται κόλαση σε όλη την περιοχή και έρχεται ο άλλος και λέει ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι 400 παντρευτήκανε», απάντησε ο κ. Βορίδης.