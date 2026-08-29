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Ανδρουλάκης: Στην Επίδαυρο για την παράσταση “Ίων”

Μαζί με τον γιο του, Μαρίνο, παρακολούθησαν το βράδυ της Παρασκευής την παράσταση "Ίων" του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ανδρουλάκης: Στην Επίδαυρο για την παράσταση “Ίων”
Στην Επίδαυρο για την παράσταση "Ίων" ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ν. Ανδρουλάκης / Πηγή: Instagram
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον γιο του, Μαρίνο, παρακολούθησαν το βράδυ της Παρασκευής την παράσταση “Ίων” του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Πρόκειται για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Θωμά Μοσχόπουλου, που βάζει στο επίκεντρο το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, σε μια ισορροπία μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού.

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Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράσταση.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

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A post shared by Nikos Androulakis (@androulakisnick)

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