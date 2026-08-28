Γερουλάνος: «Η κυβέρνηση υποσχέθηκε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά δεν εξήγησε ποτέ πώς»

Κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας στο Alpha Radio 98,9 και στον δημοσιογράφο Αντώνη Αντωνόπουλο, ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξήγγειλε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, χωρίς όμως να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επίτευξη αυτού του στόχου.

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«Η κυβέρνηση είπε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλά δεν εξήγησε ποτέ πώς και δεν σχεδίασε σωστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την κριτική του με τις αλλαγές στους στόχους και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, περίπου τα δύο τρίτα των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης είτε απεντάχθηκαν είτε περιορίστηκαν σημαντικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτείται αποτίμηση των επιλογών που έγιναν, προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

«Πρέπει να καταλάβουμε τι πήγε λάθος, για να μην επαναλάβουμε, ως χώρα, τα ίδια λάθη», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

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