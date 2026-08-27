ΕΛ.Α.Σ.: Διήμερο συνεδριάσεων υπό τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο τη ΔΕΘ

Διήμερο εσωκομματικών συνεδριάσεων πραγματοποιεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12:00, θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ. στο ξενοδοχείο The Fiction Athens, στη Λεωφόρο Κηφισίας 2, στο Μαρούσι.

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Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Συνεδριάζει το Σάββατο η Πολιτική Επιτροπή

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Στις δύο συνεδριάσεις αναμένεται να τεθούν επί τάπητος η πολιτική στρατηγική και οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα παρουσιαστεί η ΕΛ.Α.Σ. στη φετινή ΔΕΘ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία σε ξενοδοχείο της πόλης.

Η παρουσία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη αποτελεί το επόμενο βασικό πολιτικό ορόσημο του κόμματος, με τις συνεδριάσεις των τομεαρχών και της Πολιτικής Επιτροπής να εντάσσονται στην τελική προετοιμασία.