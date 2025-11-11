Άδωνις Γεωργιάδης: Η Ελλάδα χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της
Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στις κινήσεις της κυβέρνησης στα Ψαρά.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «η Ελλάς χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της με πολύ δουλειά για να προσφέρουμε καλύτερη ζωή στους κατοίκους εκεί. Εγκαίνια επίσημα θα κάνουμε το καλοκαίρι».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Σήμερα μαζί με τον @nmitarakis επισκεφθήκαμε τα Ψαρά. Εκεί στείλαμε με τον @Vkikilias και το Υπουργείο Ναυτιλίας πλωτό ασθενοφόρο, προσλάβαμε εμείς νοσηλευτή, οδηγό ασθενοφόρου και λοιπό προσωπικό. Πήραμε ιατρό οπλίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αμύνης, και αποδέχθηκε την… pic.twitter.com/X9ttuDp7Ct— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 11, 2025
