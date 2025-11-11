Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Άδωνις Γεωργιάδης: Η Ελλάδα χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της

Άδωνις Γεωργιάδης: Η Ελλάδα χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στις κινήσεις της κυβέρνησης στα Ψαρά.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «η Ελλάς χρωστάει στα Ψαρά και εμείς ξεπληρώνουμε λίγο από αυτό το χρέος της με πολύ δουλειά για να προσφέρουμε καλύτερη ζωή στους κατοίκους εκεί. Εγκαίνια επίσημα θα κάνουμε το καλοκαίρι».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

