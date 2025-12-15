Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε το Memorial Sloan Kettering (MSK) στη Νέα Υόρκη

Επίσκεψη στο Memorial Sloan Kettering (MSK) στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την Δευτέρα 15/12.

«Εκεί με υποδέχθηκε ο κορυφαίος καθηγητής David A. Scheinberg τον οποίο θερμά ευχαριστώ. Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας προς όφελος των ασθενών μας» ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter).

