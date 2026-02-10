Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε τον πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο (Βίντεο)

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε στα εγκαίνια του πρώτου προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατασκευάζονται τα διπλάσια Τμήματα Επειγόντων Περιστατικού που θα παραδοθούν τον Απρίλιο.

Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο. Σήμερα εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και των χειρουργών μας. Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο. Σήμερα εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και… pic.twitter.com/yFiX7R17x8— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 10, 2026

Ένα οραματικό έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί θητείας μας σε ένα Νοσοκομείο που αγαπώ πολύ. Το Λαϊκό Νοσοκομείο επί @kmitsotakis ανέβασε συνολικά το προσωπικό του από τα 1298 στα 1652 άτομα με περισσότερος και γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

Και αύξησε τον προϋπολογισμό του από τα 30.000.000€ στα 65.000.000€ πάνω δηλ από 100%. Με τους πόρους του ΤΑΑ κατασκευάζουμε τα διπλάσια ΤΕΠ που θα παραδοθούν τον Απρίλιο και γενικά το εξελίσσουμε διαρκώς. Ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Κλωνάρη και Νικητέα αλλά και την Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 1ης ΥΠΕ αλλά και την εταιρία Medicare.