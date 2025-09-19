Άδωνις Γεωργιάδης από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας: «Μου ζήτησαν συγγνώμη για τα επεισόδια»

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας την Παρασκευή 19/9.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι εργαζόμενοι τον περίμεναν με λουλούδια και πως του ζήτησαν και συγγνώμη.

«Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 04 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια.

Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί. Μήν περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους.

Επισκέφθηκα παράλληλα και είδα όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν και όσα γίνονται τώρα, σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο. Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη που σε ένα συνολικό μήνυμα ενότητας της Πολιτείας με συνόδεψαν στην επίσκεψη μου και θέσπισαν ειδικά κίνητρα για να βοηθήσουν! Το ΕΣΥ άλλαξε» ανέφερε.