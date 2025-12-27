Αδ. Γεωργιάδης: «Μειώθηκε κατά 60% ο χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ – Κάτω από 4 ώρες ο μέσος όρος τον Δεκέμβριο»

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών που καταγραφόταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο υπουργός παρουσιάζει συγκεντρωτικά δεδομένα για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία –όπως επισημαίνει– προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών. Με βάση αυτά, την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025 σημειώθηκε μείωση της τάξης του 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, εξέλιξη που αποδίδεται στις παρεμβάσεις και τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Για το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Γεωργιάδης αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά περίπου 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της προσέλευσης ασθενών στα ΤΕΠ. Όπως σημειώνει, η αυξημένη κίνηση οφείλεται κυρίως στην έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραμένει κάτω από τις τέσσερις ώρες, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν οι αναμονές στα ΤΕΠ ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τις 9,5 ώρες.

Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας

Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.

Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.

Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας

Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου

ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αριθμός περιστατικών: 312

Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες

ΠΓΝ Πατρών

Αριθμός περιστατικών: 305

Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες

ΓΝ Καρπάθου

Αριθμός περιστατικών: 21

Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες

ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας

Αριθμός περιστατικών: 15

Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες

ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι

Αριθμός περιστατικών: 65

Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες

Παίδων Αγία Σοφία

Αριθμός περιστατικών: 406

Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες

ΓΝΑ ΚΑΤ

Αριθμός περιστατικών: 468

Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες

ΠΓΝ Αττικόν

Αριθμός περιστατικών: 770

Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες

ΓΝΑ Λαϊκό

Αριθμός περιστατικών: 447

Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες

ΓΝΑ Γεννηματάς

Αριθμός περιστατικών: 1.031

Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες

ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Αριθμός περιστατικών: 200

Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες

ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Αριθμός περιστατικών: 864

Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες

Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Αριθμός περιστατικών: 383

Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες

Παίδων Πεντέλης

Αριθμός περιστατικών: 223

Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες