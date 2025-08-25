Τα άστρα μίλησαν: Θα κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας; Πότε θα γίνουν εκλογές;

Για το τι επιφυλάσσουν τα άστρα για την πολιτική σκηνή της χώρας μίλησε η αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή στο Mega.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, το επόμενο διάστημα θα είναι “καυτό” και οι εκλογές φαίνεται πως θα γίνουν στις αρχές του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως λέει, τα άστρα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει νέο κόμμα, καθώς οι αστρολογικές συγκυρίες φέτος τον ευνοούν, ενώ αναμένονται αναταραχές σε άλλα κόμματα.

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η αστρολόγος ανέφερε πως είναι Ιχθύς στο ζώδιο και γεννημένος σε περίοδο εκλείψεων και η 7η Σεπτεμβρίου, οπότε θα λάβει χώρα η φετινή ΔΕΘ, θα είναι κομβικό σημείο.

Τα άστρα δείχνουν πως η έκλειψη αυτή θα φέρει αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας του, καθώς και θα φέρει πρωτοβουλίες σε θέματα εξωτερικού και διεθνών σχέσεων.

Επίσης, τα άστρα θα φέρουν ευκαιρίες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε να αλλάξει το επικοινωνιακό του προφίλ. Εάν δεν τον κάνει, τότε το β’ εξάμηνο τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ίδιος θα πιεστούν πάρα πολύ.

Οι πλανητικές συγκυρίες φέρνουν τέλος, σύμφωνα με την ίδια και τις προβλέψεις της, περιορισμούς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.