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Δένδιας: “Αποτίουμε φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας και άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης”

82 χρόνια μετά το ιστορικό γεγονός

Δένδιας: “Αποτίουμε φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας και άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης”
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Ογδόντα δύο χρόνια μετά, αποτίουμε φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας. Άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή».

«Η Ελλάδα έδωσε το παρών σε μια ακόμη μεγάλη επιχείρηση για την Ελευθερία, με τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού “Τομπάζης” και “Κριεζής“», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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