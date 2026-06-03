Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε την “Θεοπούλα” να γίνει μέλος της “ΕΛΑΣ” (βίντεο)

Η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεωδώρου επέστρεψε για λίγο στον ρόλο της “Θεοπούλας” στο νέο βίντεο που ανέβασε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr και να γίνεται μέλος του κόμματος.

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«Όλοι λέμε να πετύχεις, και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε!», αναφέρει στον πρώην πρωθυπουργό η ηθοποιός.