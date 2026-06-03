Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε την “Θεοπούλα” να γίνει μέλος της “ΕΛΑΣ” (βίντεο)
Η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Τσίπρα, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr
Η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεωδώρου επέστρεψε για λίγο στον ρόλο της “Θεοπούλας” στο νέο βίντεο που ανέβασε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.
Στο βίντεο η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr και να γίνεται μέλος του κόμματος.
«Όλοι λέμε να πετύχεις, και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε!», αναφέρει στον πρώην πρωθυπουργό η ηθοποιός.
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