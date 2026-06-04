Έφη Παπαθεοδώρου για Αλέξη Τσίπρα: «Του είπα να αγριέψει λίγο – Τον εκτιμώ γιατί δεν έκανε σκάνδαλα»

Στο πρόσωπο της δημοφιλούς ηθοποιού Έφης Παπαθεοδώρου βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας την πρωταγωνίστρια για το προωθητικό βίντεο της ψηφιακής πλατφόρμας εγγραφής μελών του νέου του κόμματος, ΕΛ.Α.Σ.

Στο σποτ, το οποίο επιστρατεύει έντονα το χιουμοριστικό στοιχείο, η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη θρυλική σειρά του MEGA «Στο Πάρα Πέντε», δέχεται την καθοδήγηση του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή της.

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Στόχος του βίντεο είναι να αναδειχθεί η ευκολία και η προσβασιμότητα της διαδικασίας μέσω του ιστότοπου myelas.gr.

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο, περιέγραψε το παρασκήνιο της συνάντησής τους.

«Είχα μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και μου έδωσαν ραντεβού να δω τον Πρόεδρο. Τον Αλέξη λέω εγώ, ο οποίος είναι πάντα γλυκύτατος, ευγενέστατος, σεμνός.

Έχει πολλά στοιχεία που δεν τα έχουν οι πολιτικοί. Πρώτα είναι ότι κάνει γκελ που λέμε στο θέατρο. Βγαίνει και θέλεις να τον δεις, να τον ακούσεις», ανέφερε αρχικά η Έφη Παπαθεοδώρου.

«Ο Αλέξης είναι πολύ γλυκός, μαλακός και του είπαμε “να αγριέψεις λίγο” γιατί η πολιτική είναι πραγματικά άγριο πράγμα. Εμένα πολλές φορές μου έχουν προτείνει και λέω παιδιά όχι. Θα είμαι δίπλα αλλά να πάρω ενεργό μέρος δεν μου πάει. Εγώ είμαι καλλιτέχνης», συμπλήρωσε.

«Τον γνωρίζω από χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμώ γιατί είναι τίμιο παιδί, δεν έκανε σκάνδαλα, δεν “έφαγε”. Τον ζόρισαν πάρα πολύ από την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά τα κατάφερε. Πάρα πολύ «πόλεμο» του έκαναν και είναι άδικο», υπογράμμισε.

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«Όταν ήρθα Αθήνα από το χωριό γιατί είχα ένα πρόβλημα με το μάτι μου, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι με θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θέλω να γίνω μέλος στο Ινστιτούτο και καθίσαμε, είπαμε τα στοιχειώδη και κάποια στιγμή έγινα μέλος και φυσικά κάναμε θραύση!», κατέληξε.