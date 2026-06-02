Ο Νικόλας Φαραντούρης σε ρόλο… πιανίστα στο μετρό Συντάγματος (βίντεο)

Το πιάνο που έχει τοποθετηθεί μόνιμα στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επιβατών, αλλά και γνωστών προσώπων της δημόσιας ζωής. Αυτή τη φορά, στον πειρασμό να καθίσει μπροστά στα πλήκτρα δεν άντεξε ούτε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Κατά την παρουσία του στον κεντρικό σταθμό της Αθήνας, ο κ. Φαραντούρης πλησίασε το πιάνο που είναι διαθέσιμο για το κοινό και έπαιξε για λίγα λεπτά, κερδίζοντας τα βλέμματα και τα χαμόγελα των περαστικών. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πιάνο στο μετρό Συντάγματος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης της μουσικής με την καθημερινότητα της πόλης. Επιβάτες κάθε ηλικίας, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί, αλλά και άνθρωποι που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν και να παίξουν ελεύθερα, προσφέροντας μικρές μουσικές «ανάσες» μέσα στη βιασύνη της ημέρας.

Η εμφάνιση του Νικόλα Φαραντούρη στο πιάνο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αυθόρμητες μουσικές στιγμές που έχουν φιλοξενηθεί στον σταθμό, αποδεικνύοντας ότι η μουσική μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους και ιδιότητες.