Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών αλλαγών – Τα σενάρια για το κενό Ταγαρά και τη θέση Κυρανάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδριάζει την Τετάρτη.

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Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών αποφάσεων για την κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί, με τρία πρόσωπα να φέρονται να εξετάζονται για την πλήρωση της θέσης που άφησε κενή ο εκλιπών Νίκος Ταγαράς.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διεργασίες γύρω από τη θέση που κατέχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανές ανακατατάξεις και ενδεχόμενες εκπλήξεις, εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων, σημείωσε ότι η εκλογή του νέου γραμματέα αποτελεί απαραίτητο βήμα πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, η ανάδειξη του νέου γραμματέα είναι αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας από τα αρμόδια κομματικά όργανα και όχι διορισμού.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξή της, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας και η αποφυγή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων.

«Πάμε με μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα, αλλά θεωρώ ότι προέχει η σταθερότητα στη χώρα και όχι οι αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.