Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στην τελική ευθεία της έκδοσης είναι πλέον το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του «Το βιβλίο που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί μαρτυρία του ιδίου ως πρωταγωνιστή των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες: «στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του “πυξίδα”, την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας».

Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.