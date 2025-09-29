Πόθεν έσχες: Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα – Τα εισοδήματα από την ίδρυση του ινστιτούτου και τα γερμανικά βραβεία

Εισοδήματα που φτάνουν τα 106.783,34 ευρώ παρουσιάζει στην δήλωση πόθεν έσχες ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τα 37.500 από αυτά να αφορούν βραβεία από τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας και δόθηκαν για υποτροφίες.

Αναφορικά με τις καταθέσεις του ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός δικαιούχος σε λογαριασμό με 120.897,6 ευρώ στην Εθνική από εισοδήματα του 2022, αλλά και συνδικαιούχος σε άλλους τρεις λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα ύψους 80.512,77 ευρώ. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει επίσης ένα διαμέρισμα στην Αττική από γονική παροχή ενώ δηλώνει και μια μηχανή 652 κ.ε. από το 2007.

To 2023, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισοδήματα 57.178,19 από τη βουλευτική αποζημίωση και 6.000 από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ήταν 259.604,57 ευρώ, αυξημένες κατά 59.000 σε σχέση με το 2022.

Παράλληλα δηλώνει για πρώτη φορά και τη συμμετοχή στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που φέρει το όνομά του.