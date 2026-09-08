Νέα σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Σαλμά – Το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά

Νέο επεισόδιο στη σφοδρή αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Μάριο Σαλμά σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με επίκεντρο την υπόθεση Novartis και τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο Μάριος Σαλμάς παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του στο OPEN πως ο ίδιος ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα.

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Η δημόσια σύγκρουση συνδέεται πλέον ευθέως με τις πληροφορίες που θέλουν τον ανεξάρτητο βουλευτή να εξετάζει το ενδεχόμενο να πολιτευτεί με έναν νέο σχηματισμό υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

«Παραδέχθηκε ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Μάριος Σαλμάς στον Σπύρο Χαριτάτο και την εκπομπή του OPEN.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας «παραδέχθηκε ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κάτι που ο ίδιος είχε αποκαλύψει εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Μάριος Σαλμάς, από την πλευρά του, δήλωσε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ήταν εκείνος που αποκάλυψε την υπόθεση, καλώντας παράλληλα τον Άδωνι Γεωργιάδη σε δημόσια αντιπαράθεση.

Το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά

Ο υπουργός Υγείας έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τα σενάρια πολιτικής συνεργασίας του πρώην πρωθυπουργού με τον Μάριο Σαλμά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει δεσμευθεί δημόσια πως θα φτάσει «μέχρι τέλους» απέναντι σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη σκευωρία της Novartis.

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Κατά τον ίδιο, λόγοι πολιτικής συνέπειας αλλά και «στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας» θα έπρεπε να αποκλείουν μία συνεργασία ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.

«Για να δούμε, λοιπόν, τι θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς», σημείωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το ζήτημα όχι μόνο ως πολιτικό, αλλά κυρίως ως ηθικό.

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Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026

Οι αναφορές σε νέο κόμμα και υποψηφιότητα Σαλμά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο Μάριος Σαλμάς φέρεται να προεξόφλησε την ανακοίνωση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά μέχρι το τέλος του μήνα.

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Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο ανεξάρτητος βουλευτής προανήγγειλε ουσιαστικά και τη δική του υποψηφιότητα στη Βόρεια Αθήνα με τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση κόμματος ούτε τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά του.

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Βαριές καταγγελίες και αναφορά στον Παύλο Πολάκη

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι επιχείρησε να στήσει εκ νέου κάτι σε βάρος του, αυτή τη φορά, όπως ισχυρίστηκε, σε συνεννόηση με τον Παύλο Πολάκη.

Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά πολιτική καταγγελία, την οποία ο υπουργός συνέδεσε με όσα, κατά τη δική του εκδοχή, είχαν συμβεί και κατά την έναρξη της υπόθεσης Novartis.

«Σε μένα η λάσπη δεν πιάνει», ανέφερε, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί όσα γνωρίζει για τις θέσεις που είχε εκφράσει στο παρελθόν ο Μάριος Σαλμάς σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τη Novartis.

Οι τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αποτελούν προσωπικούς πολιτικούς ισχυρισμούς και καταγγελίες, για τις οποίες αναμένεται πλέον η αντίδραση του Μάριου Σαλμά και, κυρίως, η στάση που θα κρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς.